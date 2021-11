Wie das Hubbrücken-Motiv auf Magdeburgs Ottostadt-Weihnachtskalender kam

Magdeburg - Im Volksstimme Service-Center in Magdeburg wurde das Geheimnis gelüftet, auf welchem Motiv sich in diesem Jahr ab 1. Dezember 2021 die 24 Türchen bis Weihnachten öffnen lassen.

Alle Jahre wieder hat der Magdeburger Adventskalender im handlichen Format ein Motiv, das eng mit der Ottostadt Magdeburg verknüpft ist. Für die aktuelle Ausgabe hat die Künstlerin Viktoria Veil eine Illustration gestaltet, die das Lichtkunstwerk von Maurizio Nannucci an der Hubbrücke zeigt. Maurizio Nannucci, geboren 1939 in Florenz ist einer der weltweit bedeutendsten Konzept- und Lichtkünstler. Er arbeitet überwiegend mit Neoninstallationen und gestaltet Kunst im öffentlichen Raum.

„Mit dem diesjährigen Motiv zeigen wir nicht nur ein beliebtes Kunstwerk der Stadt, mit dem sich viele Einwohnerinnen und Einwohner identifizieren, sondern unterstreichen auch Magdeburgs Ruf als Kulturstadt“, erklärte Peter Lackner, bei der Präsentation des Kalenders. Der Vorstandsvorsitzende des Stadtmarketingvereins verwies mit großer Freude in diesem Zusammenhang auf die Ausstellung von Maurizio Nannucci, die das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen im nächsten Herbst präsentieren wird.

Marco Fehrecke, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Verlags- und Druckhaus GmbH hob hervor, „dass die Ottostadt davon profitiere, wenn sich international anerkannte Künstler mit ihr verbunden fühlen“. „Mit so einem Motiv holt man sich selbst ein leuchtendes Beispiel für Magdeburgs Vielfältigkeit in die Adventszeit oder hat ein unverwechselbares Präsent.“

Der Adventskalender der Ottostadt Magdeburg ist in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück erschienen. Er ist ab sofort für 2,50 Euro im Volksstimme Service-Center Magdeburg in der Goldschmiedebrücke, in der Tourist-Information am Breiten Weg, im Magdeburg Souvenir am Domplatz, in den Filialen von „Ihr Landbäcker“ sowie im Kaffeehaus Köhler in der Leiterstraße in Magdeburg erhältlich.