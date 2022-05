Wie der Magdeburger Florapark in die Lichterwelt einsteigen will

Die Magdeburger Lichterwelt wirft ihre Schatten voraus. In diesem Jahr wird sie weiter wachsen. Auch der Florapark möchte mit neuen Figuren dabei sein.

Eine große leuchtende Blüte wie diese soll am Florapark in Magdeburg erstrahlen.

Magdeburg - Während in der Magdeburger Innenstadt die ersten Elemente der Lichterwelt installiert werden, laufen an anderen Stellen der Stadt noch die Vorbereitungen. 2021 möchte sich auch der Florapark am großen Glitzern und Funkeln rund um den Jahreswechsel beteiligen. Und zwar mit mehreren Ideen.