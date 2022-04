Wie der Magdeburger Ring ein Solarkraftwerk werden könnte

Der Magdeburger Ring mit Blick auf den Dom: Die dazwischen sichtbaren Gebäude an der Ringabfahrt Albert-Vater-Straße stehen mitten im Verkehrslärm. An solchen Stellen werden oft Schallschutzwände gebaut.

Magdeburg - Unter der Überschrift „Solar-Pilotprojekt Magdeburger Ring“ hat die CDU-Ratsfraktion den Vorschlag formuliert, den Magdeburger Ring zur Stromerzeugung zu nutzen: In einer Überdachung und an Schallschutzwänden sollen Solarmodule installiert und Strom gewonnen werden. Die Verwaltung hatte bereits abgewinkt: An der Autobahn A 81 im Süden Deutschlands gebe es bereits ein Pilotprojekt für die Überdachung einer Straße. Und ehe das nicht ausgewertet sei, könne man nicht auf Fördermittel hoffen. Mag sein, so die Einschätzung der im Bauausschuss vertretenen Stadträte. Doch so einfach möchte man sich hier nicht abspeisen lassen.