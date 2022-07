Wie der Südring in Magdeburg aufgewertet werden soll

Der Stadtrat hat eine Aufwertung der Südring-Kreuzung in Magdeburg-Sudenburg beschlossen. Damit sollte die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Doch es gibt ein Veto.

Die Beete vor dem Gebäude des Technischen Polizeiamtes am Südring in Magdeburg sollen im Herbst aufgewertet werden.

Magdeburg - An dem Knotenpunkt von Südring, Wiener- und Halberstädter Straße ballt sich das Leben. Es ist wohl eine der am meisten frequentierten Kreuzungen in Magdeburg. Auf Antrag der Linken-Ratsfraktion hatte der Stadtrat im November eine Aufwertung des Knotens beschlossen.