Wie die Festung Magdeburg in Zukunft besser genutzt werden soll

Die Stadtverwaltung will die Magdeburger Festungsanlagen künftig besser nutzen. Ein Aktionsplan wird erstellt, der Festungsbeirat soll neu aufgestellt werden.

Die Festungsanlagen in Magdeburg, hier die Bastion Cleve, sollen künftig besser genutzt werden.

Magdeburg - Die Festung Mark ist seit 20 Jahren beliebter Veranstaltungsort in Magdeburg, das Ravelin II an der Maybachstraße mittlerweile auch. Und doch bergen die erhalten gebliebenen Festungsanlagen rund um die Altstadt noch jede Menge Potenzial, was Nutzung und Vermarktung angeht.