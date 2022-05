Wie es bei der Sanierung der Deiche im Osten von Magdeburg weitergehen soll

Der rechte Elbehauptdeich ist bei Hochwasser die Lebensversicherung für die ostelbischen Stadtteile von Magdeburg. Ein Abschnitt wird in diesen Tagen fertig saniert. Bis zur Büchnerstraße in Cracau werden aber noch Jahre vergehen.

Magdeburg - Gleich hinter dem Deich – unweit des Pechauer Platzes in Cracau – erinnert ein hölzernes Mahnmal an die dramatischen Ereignisse von 2013. Auf 7,48 Meter war der Elbe-Pegel angestiegen. Anwohner in den ostelbischen Stadtteilen mussten ihre Häuser verlassen. In Prester fehlten nur noch wenige Zentimeter, bis der Deich überläuft. Letztlich sollten die schlimmsten Befürchtungen ausbleiben. Der Deich hielt stand. Doch das Trauma wirkt nach.