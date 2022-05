Wie es in Magdeburg mit dem Florapark weitergehen soll

Blick in das Einkaufszentrum Florapark am Olvenstedter Graseweg in Magdeburg.

Magdeburg - Eines der größten Einkaufszentren in Deutschland ist der Magdeburger Florapark. Anfang der 1990er Jahre wurde er aus dem Boden gestampft und 1993 eröffnet. Seitdem haben sich die Regeln für den Handel verändert, denen die Stadtverwaltung mit einer Änderung des Bebauungsplans Rechnung tragen möchte. Auch wenn es sich zunächst so anhören mag: Bauliche Veränderungen zum Beispiel durch die Errichtung neuer Gebäude sind nicht vorgesehen. Wie in einem solchen Verfahren üblich, konnten aber auch in diesem Fall Hinweise und Einwendungen vorgebracht werden, über die nun der Stadtrat nach Beratung in zwei Ausschüssen zu entscheiden hat.