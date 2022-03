Wie es mit fehlendem Weg am Magdeburger Damaschkeplatz weitergeht

Einen großen Bogen müssen Fußgänger und Radfahrer am Damaschkeplatz in Magdeburg machen und den Busbahnhof umranden. Abhilfe ist möglich – aber noch nicht sicher.

Eine Straßenbahn passiert die fehlende Verbindung zwischen dem Weg unter den Brücken und der Ersatzhaltestelle der MVB am Magdeburger Damaschkeplatz. Links im Bild ist die Mauer am Tunnelportal zu sehen.

Magdeburg - Für Radfahrer ist es ein kleiner ärgerlicher Umweg mit Konfliktpotenzial aufgrund eines geschlungenen engen Wegs – für Fußgänger ist er eine Last: Der Umweg am Damaschkeplatz. Es geht um rund 200 Meter, die mehr zu bewältigen sind, da der Durchgang zwischen Dem Zugang vom Weg unter den Brücken und der provisorischen MVB-Haltestelle für Fußgänger und Radfahrer gesperrt ist. Rund 75 Meter fehlen hier am Weg über die Tunnelbaustelle. Das hatte – nicht zuletzt da eine Reihe von Radfahrern und Fußgängern die Sperrung dieses Abschnitts ignoriert und die Straßenbahnen deshalb hier langsam fahren müssen – im Bauausschuss zur Bitte geführt, ob denn das fehlende Stück des Weges nicht vorzeitig freigegeben werden kann. Doch wie geht es nun weiter?