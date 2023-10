Pannenschwimmhalle – dieses Etikett klebt an der Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße auch nach zwei millionenschweren Sanierungen. Und es gibt immer wieder neuen Ärger. Das sagt die Stadtverwaltung dazu.

Auch nach der zweiten Sanierung musste die Schwimmhalle Große diesdorfer Straße in Magdeburg wegen Defekten immer wieder geschlossen werden.

Stadtfeld-West - Ende September war es eine defekte Wasserleitung, Anfang Juni der hohe Krankenstand beim Personal, im November 2022 ein Schwelbrand in einem Verteilerkasten – die Liste der Vorfälle ist lang, die in den vergangenen Jahren immer wieder zur Schließung der Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße geführt haben. Für Stadträtin Evelin Schulz (Fraktion FDP/Tierschutzpartei) war das der Grund, offiziell die Stadtverwaltung zu fragen: „Wie geht es weiter mit der Schwimmhalle in Diesdorf?“