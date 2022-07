Wie in Magdeburg der Ukrainekrieg auf den Arbeitsmarkt wirkt

Symbold der Agentur für Arbeit in Magdeburg.

Magdeburg - In den vergangenen beiden Jahren pendelte die Zahl der Arbeitslosen in Magdeburg um die Marke von 10.000. Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord hat jetzt die Zahlen für den zu Ende gehenden Monat vorgelegt. Thema sind auch die Stellen, die die Arbeitgeber bei der Agentur als zu besetzen gemeldet haben. Agenturchef Matthias Kaschte nennt mehrere Punkte, die die Entwicklung auf dem Magdeburger Arbeitsmarkt beeinflussen. Einer von ihnen ist – in doppelter Hinsicht – der Ukrainekrieg.