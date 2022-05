Wie in Magdeburg über die Öffnung von Gartenwegen gestritten wird

Sollen sich Spaziergänger am Grün in den Kleingartenanlagen – hier ein Bild eines Gartens in Sudenburg - erfreuen können? Ein Vorstoß der Fraktion Grüne/Future im Stadtrat sieht eine Öffnung der Wege durch die Sparten vor. Bevor der Stadtrat entscheidet, haben mehrere Ausschüsse das Wort. Krachend gescheitert ist der Vorstoß aber jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr.

Foto: Martin Rieß