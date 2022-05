Wie Kommunalpolitik in Magdeburg über Bau eines Solarparks diskutiert

Magdeburg - Im Süden Magdeburgs möchte ein Investor aus Koblenz an den Sohlener Bergen eine 20 Hektar große Fläche mit Solarpaneelen ausstatten, um elektrischen Strom zu gewinnen. In Nord-Süd-Richtung würde sich das Gebiet über rund 700 Meter erstrecken, an einer Stelle wäre es rund 400 Meter breit. Die Stadtverwaltung möchte dieses Vorhaben stoppen, da es unter anderem nicht in den Entwicklungsplan für das Areal passt. Das letzte Wort dazu hat aber der Magdeburger Stadtrat am Donnerstag. In den vergangenen Tagen haben bereits einige Mitglieder das Thema in Ausschüssen diskutiert.