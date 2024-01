Magdeburg - Unter dem Jubel des Publikums eröffnete Dieter „Maschine“ Birr das Kulturprogramm während der Gala der Magdeburger des Jahres im Alten Theater Magdeburg. Bei „Lebenszeit“, „Eisbären“ und „Alt wie ein Baum“ bewiesen die Besucher Textsicherheit – auch wenn sie von dem Frontmann der Puhdys ein paar Mal aufgefordert wurden, mehr zu geben. Mit Gitarre und Mikrofon war es ihm in kürzester Zeit gelungen, die Menschen im Saal mitzureißen.

Auch interessant: Das war die Gala zum Magdeburger des Jahres und das sind die Sieger

Der in Märkisch-Oderland beheimatete Musiker scherzte: „Da hoffe ich, dass ich auch Magdeburger des Jahres werde.“ Live erleben können ihn die Menschen in Magdeburg und Umgebung im neuen Jahr in Thale, Halle, Wernigerode und noch einmal in der Landeshauptstadt, wie Volksstimme-Chefredaktions-Mitglied Anja Guse nach dem Auftritt und der Übergabe von Blumen in einem kurzen Gespräch mit Dieter „Maschine“ Birr berichtete. Wenn es nach den Besuchern des Abends gegangen wäre, hätte er sicher noch den einen oder anderen weiten Song vortragen können.

Tuchseilakrobatik von Shardelle Araujo Alexandrino. FUli Lücke

Mit ihrem Auftritt zeigte Shardelle Araujo Alexandrino Können. Zum Titel „Hurricane“ von Marina Maximilian zeigte sie akrobatisches Geschick am Tuchseil. Die Brasilianerin, die in Magdeburg Unterrichtsstunden gibt, widmet sich ansonsten auch dem Poledance, der Eleganz mit sportlichen Herausforderungen verbindet und der sich in Brasilien großer Beliebtheit erfreut.

Lena Engemann sang zum Abschluss des Programms zwei Lieder. Foto: Uli Lücke

Lena Engemann war zum Schluss des Bühnenteils der Volksstimme-Gala für die Magdeburger des Jahres 2023 mit einem musikalischen Beitrag an der Reihe. Mit den Titeln „Stand by me“ von Ben E. King und „Achterbahn“ von Helene Fischer nahm sie das Publikum mit in sehr verschiedene Genres. Mit ihrem Wahlspruch: „Die Musik ist eine mächtige unsichtbare Kraft, die jedes noch so kühle verschlossene Herz öffnen und wärmen kann“, begeistert sie sonst die Menschen zum Beispiel bei Firmenevents und Familienfeiern – stand in Magdeburg aber auch schon mit Apache auf der Bühne.