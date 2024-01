Festveranstaltung zur Wahl der Magdeburger des Jahres am Dienstag, 9.Januar 2024 im Alten Theater in Magdeburg. Gekürt wurde von den Lesern der Volksstimme 14 engagierte Elbestädter.

Magdeburg - Jahr für Jahr engagieren sich Menschen in Magdeburg zum Wohle der Stadt und zum Wohle anderer. Auch der Einsatz solcher Menschen ist es, der die Stadt lebenswert macht, der sie zu etwas Besonderem macht. Der Einsatz für und in Magdeburg über das übliche Maß hinaus ist es, den die Mediengruppe Magdeburg, in der die Volksstimme erscheint, Jahr für Jahr auf ihrem Neujahrsempfang in den Mittelpunkt rückt. Dann werden die „Magdeburger des Jahres“ geehrt. Diesen Dienstag war es wieder soweit: Im Alten Theater am Jerichower Platz wohnten die Geehrten und rund 450 Gäste der Gala bei.

Tradition der Lokalredaktion Magdeburg

Die Reihenfolge der Ehrung wurde auch für die Magdeburg des Jahres 2023 von den Leserinnen und Lesern der Volksstimme festgelegt: Seit Ende November hatten sie sich an der Abstimmung beteiligen können: per Stimmkarte, im Wahllokal der Spareinrichtung der MWG am Alten Markt, im Medien-Punkt der Volksstimme an der Goldschmiedebrücke, per E-Mail oder über das Web. Insgesamt sind dieses Mal 4.465 Stimmen eingegangen.

23,8 Prozent von diesen entfielen auf Stefan Perlbach. In seinem Ehrenamt engagiert er sich für den Verein „Hilfe für Helfer in Not“. Dieser ist zur Stelle, wenn Rettungskräfte und weitere Helfer bei Einsätzen traumatische Erlebnisse davontragen und psychosoziale Unterstützung benötigen. Die Laudatio auf Stefan Perlbach, die auf der nächsten Seite nachzulesen ist, hielt Ivar Lüthe, stellvertretender Lokalchef der Magdeburger Volksstimme. Auch die anderen Magdeburger des Jahres wurden mit Blumen und Skulpturen gewürdigt. Die Laudationes hielten – den Traditionen der Ehrung zu den Magdeburgern des Jahres folgend – auch dieses Mal die Redakteure der Lokalredaktion.

Doch die Gala bot noch mehr. Den Rahmen für die Ehrung bot ein Programm, durch das Anja Guse als Mitglied der Volksstimme-Chefredaktion und der Magdeburger Lokalchef Rainer Schweingel führten. Die beiden begrüßten auf der Bühne des Alten Theaters eine Reihe von Gästen, die mit ihren Beiträgen zum Gelingen des Abendes beitrugen.

Dieter „Maschine“ Birr eröffnet die Show

Zu Beginn war Dieter „Maschine“ Birr als eine Art musikalischer Gratulant mit von der Partie. Mit den beiden Titeln „Lebenszeit“ und „Eisbären“ stimmte er kurz nach 18 Uhr das Publikum auf den Abend ein. Als Zugabe gab es „Alt wie ein Baum“, bei dem das Publikum Textsicherheit bewies.

Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath betonte in seiner Ansprache die Bedeutung und Wichtigkeit des Ehrenamtes. Deshalb rücke die Volksstimme mit ihrer traditionellen Leserwahl einmal im Jahr Menschen ganz besonders in den Mittelpunkt, die selbstlos für andere da seien. Dass es daran auch in solchen schwierigen Zeiten nicht mangelt, zeige die Aktion der Volksstimme.

Oberbürgermeisterin Simone Borris berichtete davon, wie die Stadt sich in den kommenden Jahren entwickeln kann. Unter anderem können sich die Magdeburger im neuen Jahres auf viele Veranstaltungen wie das Domplatz-Open-Air freuen, aber auch auf die Fertigstellung von Projekten wie dem Strombrückenzug. Sie hofft darauf, die Brückenneubauten noch im ersten Quartal auch für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer freizugeben.

Minigolf statt Züge

Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel ging gewohnt augenzwinkernd in seinem Jahresrückblick auf die eine oder andere streitbare Entscheidung in Magdeburg ein. So nahm er die Pläne der Bahn aufs Korn, im Hauptbahnhof eine Minigolfanlage eröffnen zu lassen. Das sei eine gute Idee. Da die Bahn es ja eh nicht schaffe, Züge pünktlich fahren zu lassen, könne man in der Minigolfanlage die Wartezeit nun sinnvoll überbrücken. Solche Minigolfanlagen, schlug er vor, könnten deshalb auch gern vor den Bürgerbüros aufgebaut werden. Schließlich warte man da auch ewig auf Termine.

Abgerundet wurde der Abend durch die Tuchseilakrobatin Shardelle und Lena Engemann. Die Sängerin, ebenfalls aus Magdeburg, hatte im Sommer auf dem Domplatz beim Konzert von Apache einen Song mit dem Rapper singen dürfen.

Das sind alle Magdeburger des Jahres 2023

Neben Stfan Perlbach als ersten Sieger wurde wurde Carina Kröber, die Schwimmkurse für Erwachsene organisiert, zwite Siegerin, gefolgt von Mirko Stage, Michael Dauer und Manuela Nord vom Verein KulturSzene Magdeburg, der seit 20 Jahren das Mittelalterfest „Spectaculum Magdeburgense“ organisiert.

Geehrt wurden auf der Gala außerdem diese sieben weiteren Magdeburger des Jahres 2023 und ihre Unterstützer auf den Plätzen vier bis zehn:

4. Sieger:Waltraud Zachhuber und Dieter Steinecke vom Förderverein „Neue Synagoge Magdeburg“

5. Sieger:Marlen und Wolfgang Söder vom Verein „Blickwechsel“

6. Siegerin: Jeannette Böhm von der Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt

7. Sieger:Andreas Schoensee, der Reibekuchen für den guten Zweck verkauft

8. Sieger:Winfried Willems, künstlerischer und organisatorischer Leiter der Reihe „Orgelpunkt am Dom“

9. Siegerin:Brigitte Otte für ihr Engagement im Seniorenbeirat und in der Gemeinwesenarbeit

10. Sieger:Marco Dankel, Mitbegründer des Kulturbrücke-Festivals

Übrigens: In den 1990er Jahren war Dagmar Hase die erste Magdeburgerin des Jahres. Damals lag der Fokus auf Prominenten, und die Wahl wurde von einer Jury getroffen.