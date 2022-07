Hygiene und Tierschutz Wie Magdeburg der Taubenplage Herr werden könnte

Wie kan Magdeburg der Taubenplage in der Stadt Herr werden? Ein Taubenhaus? Mehr Informationen für die Menschen? Greifvögel? In Magdeburg wird weiter diskutiert, wie der Bestand an Tauben begrenzt werden kann.