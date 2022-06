Wie Magdeburg die Verkehrsströme entwickeln möchte

Der Verkehrsentwicklungsplan 2030plus soll in Magdeburg den Rahmen vorgeben, wie die Verkehrsströme entwickelt werden. Über Jahre wurde an ihm gearbeitet.

Magdeburg - Ein wenig in die Jahre gekommen ist er, der Plan fürs große Ganze, wenn es um die Verkehrsströme in Magdeburg geht: Das „Verkehrliche Leitbild“ stammt aus dem Jahr 1993. Doch auch die Idee, sich einen neuen Rahmen zu geben, ist nicht neu: Bereits im Jahr 2002 hat der Magdeburger Stadtrat dazu beschlossen, dass ein neues Leitbild hermuss. Eingerichtet wurde ein Runder Tisch, der sich in langen Sitzungen mit den Grundfragen zum Verkehr beschäftigte. Und nun kommt es zum Äußersten: Der Stadtrat soll nun über den neuen Verkehrsentwicklungsplan 2030plus entscheiden. Doch was kann er leisten? Und wozu nutzt er?