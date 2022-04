Wie Magdeburg seine Schulbezirke für die Schulanfänger 2023/24 plant

Blick in einen Klassenraum einer ersten Klasse in Magdeburg.

Magdeburg - Auch im Schuljahr 2023/24 werden die Grenzen der Schulbezirke, nach denen die Schulanfänger ihren Grundschulen in Magdeburg zugeordnet werden, leicht verändert. Wie in den vergangenen Jahren wurden dazu im Amt für Statistik die Rechner bemüht. In ein Programm wurden dazu die Anschriften der Einschüler eingepflegt. Als Ergebnis berechnete der Computer die Schulbezirke neu. Aufgrund dessen, dass sich die Einschüler anders als in den vergangenen Jahren verteilen, verändern sich auch die Schulbezirke ein wenig.