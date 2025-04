Das Magdeburger Unternehmen der Metallindustrie wurde von der Agentur für Arbeit für sein Engagement in der Ausbildung geehrt. Was macht die Lehre hier besonders?

Magdeburg. - Wenn es um Stahl geht, kennt sich das Magdeburger Unternehmen Ottostahl bestens aus. Aber nicht nur tonnenschwere Metallplatten werden hier in Form gebracht – sondern auch die Zukunft junger Menschen. Für sein besonderes Engagement in der Ausbildung wurde Ottostahl nun von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord ausgezeichnet. Eine Ehrung, die zeigt: Hier wird nicht nur geschnitten, geschweißt und gefräst, sondern auch geformt – nämlich Karrieren. Neben Menschen aus der Region bekommen hier auch Jugendliche und junge Erwachsene aus anderen Ländern gezielt eine Chance. Was ist das Geheimnis des Erfolgs?