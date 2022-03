Wie Magdeburgs Popularität als Hansestadt wachsen soll

Magdeburg war an der Entstehung der Hanse beteiligt. Die Zugehörigkeit zur Hanse wird in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sehr bedeutsam. Der Wohlstand der Stadt gründete auf dem Magdeburger Stapelrecht, welches den Getreidehandel an der mittleren Elbe monopolisierte.

