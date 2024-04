Mit einem neuen Biergarten hat Magdeburg ein neues Freizeitziel. Am 27.4. wurde die Eröffnung gefeiert.

Wie neuer Biergarten in Magdeburg gefeiert wurde und wann geöffnet ist

Magdeburg - Olav Skowronnek hat am Sonnabend Hunderte Gäste in seinem neuen Biergarten begrüßt. Wo befindet sich die Location, was gibt es hier und wann ist geöffnet?