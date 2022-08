Wie sich die Enge auf der Magdeburger Sternbrücke am ersten Schultag macht

In Magdeburg trifft der Umleitungsverkehr den Fahrradverkehr auf einem Nadelöhr über die Stromelbe. Die Volksstimme hat die Situation beobachtet.

Nicht immer sind am ersten Schultag die geforderten Abstände beim Überholen eingehalten worden.

Magdeburg - Schuljahresbeginn in Magdeburg: Am ersten Schultag blickten viele Eltern mit Sorge auf die Sternbrücke. Hier nämlich überqueren schon seit Jahren viele Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg aus Ostelbien zur Schule die Stromelbe. Wegen der Sperrung der Strombrücke müssen sie sich jetzt aber den Platz mit den Autos teilen, von denen wegen der Sperrung der Strombrücke ein Teil diese Umleitungsstrecke nutzt. Die Volksstimme hat die Situation in der Zeit zwischen 7 und 7.45 Uhr beobachtet.