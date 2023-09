Die Zahl freier Stellen ist in Magdeburg im September 2023 gesunken. Doch wie hat sich die Zahl der Arbeitslosen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts entwickelt?

Magdeburg - In den vergangenen Monaten ist in Magdeburg die Zahl der Arbeitslosen nicht wieder unter die Marke von 10.000 gesunken. Wie würden die Zahlen für den Monat September aussehen und welche Folgen haben die vielfältigen Krisen auf den Arbeitsmarkt? Antworten gab es am Freitag, da die Agentur für Arbeit an diesem Tag ihren Bericht zum Arbeitsmarkt des zu Ende gehenden Monats veröffentlicht hat.

Das sind die Arbeitslosenzahlen in Magdeburg für den September 2023

Im September ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat August demnach um 180 Betroffene gesunken. Damit waren 10.952 Menschen in der Landeshauptstadt Magdeburg arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 8,7 Prozent. Im August hatte sie bei 8,8 Prozent gelegen. Im September 2022 betrug die Arbeitslosenquote 8,4 Prozent. Vor einem Jahr waren 10.528 Menschen in Magdeburg arbeitslos gemeldet.

„Die Entwicklung des Arbeitsmarktes wird durch den Beginn neuer Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse im September positiv beeinflusst. Gegenüber dem Monat August ist die Arbeitslosigkeit deshalb zurückgegangen“, erklärt Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord. Der Arbeitsmarkt bleibe weiterhin stabil. Wirtschaftliche Unsicherheiten, hohe Energiepreise und schwächelnde Konjunktur führen aber zu einer geringeren Herbstbelebung als in den Jahren zuvor. „Die Arbeitslosigkeit ist daher höher als im Vorjahr“, so Mattias Kaschte weiter.

Der Blick auf die sogenannte Unterbeschäftigung zeichnet ein umfassendes Bild von der Verfassung des Arbeitsmarktes. Denn hier werden neben Arbeitslosen auch Teilnehmer in Maßnahmen, Weiterbildungen, Vorruhestandsregelungen und arbeitsunfähig Erkrankte erfasst. Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit belief sich im September 2023 auf 14.615, das sind 228 Personen weniger als im Vormonat und 223 weniger als im Vorjahresmonat.

Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 11,3 Prozent. Im Vormonat lag sie bei 11,5 Prozent. Bemerkenswert: Trotz einer gestiegenen Zahl von Arbeitslosen liegt die Quote der Unterbeschäftigten aktuell unter dem Wert des vergangenen Jahres: Im September 2022 hatte sie in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt noch bei 11,6 Prozent gelegen.

So hat sich in Magdeburg die Zahl der freien Stellen entwickelt

Die Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen ist im September im Vergleich zum August zurückgegangen. Insgesamt meldeten öffentliche und private Unternehmen im September beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters 595 neue Stellen und somit 152 Stellen weniger als im August. Der Stellenbestand ist gegenüber dem Vormonat um 166 gesunken und beträgt 3290. Im Vorjahr waren im September 3634 Arbeitsstellen gemeldet.

Die meisten vorhandenen Stellenangebote kommen aus den Berufssegmenten Fertigungstechnische Berufe (420 Stellen zum Beispiel als Mechatroniker, Verkehrs- und Logistikberufe (382 Stellen zum Beispiel als Berufskraftfahrer) und Bau- und Ausbauberufe (378 Stellen zum Beispiel als Maurer).