Es gibt wieder mehr Arbeitslose in Magdeburg. Dies sei saisonal üblich, so die Agentur für Arbeit. Doch weiterhin suchen viele Betriebe Fachkräfte.

Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord hat ihren Sitz in der Hohepfortestraß 37 in Magdeburg.

Magdeburg - Hohe Kosten für Energie und Rohstoffe, überbordende Demokratie und fehlende Fachkräfte – auch wenn die Bundespolitik mit neuen Gesetzen eine Verbesserung der Rahmenbedingungen verspricht, muss die Wirtschaft mit der aktuellen Situation klarkommen. Ein Indiz für die Situation ist die Lage am Arbeitsmarkt, für die die Agentur für Arbeit am 31. August 2023 die Augustzahlen veröffentlicht hat. In den vergangenen Monaten war hier immer wieder von einer „Seitwärtsbewegung“ die Rede. Daher die spannende Frage: In welche Richtung geht nun der Trend? Und wie steht es um die Marke von 10.000 Arbeitslosen, die Magdeburg vor den großen Krisen unterschreiten konnte?

Wie sich die Arbeitslosenzahlen verändert haben

Die Antwort: Bestenfalls kann weiterhin von einer Seitwärtsbewegung die Rede sein. Denn im August ist die Zahl der Arbeitslosen in der Landeshauptstadt im Vergleich zum Vormonat Juli um 436 Personen gestiegen. Damit entfernt sich Magdeburg weiter von der 10.000er Marke, denn es waren 11.132 Personen in der Landeshauptstadt Magdeburg arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 8,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit im Raum Magdeburg im August 2023. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

Ein Jahr zuvor waren zwar nur 11.109 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug damals aber angesichts einer geringeren Zahl an Erwerbsfähigen mit 8,9 Prozent 0,1 Prozentpunkte mehr als im jetzt zu Ende gegangenen Monat.

Warum es mehr Arbeitslose in Magdeburg gibt

„Da Personalplanungen erfahrungsgemäß in der Zeit nach den großen Ferien erfolgen, haben auslaufende Arbeits- und Ausbildungsverträge auch im August zu einem saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt“, erklärt Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen betrifft insbesondere jüngere Menschen. Zudem wurden viele Integrationskurse geflüchteter Menschen abgeschlossen, was sich ebenfalls in Form der gestiegenen Arbeitslosigkeit abbildet.

Und doch herrsche wie seit Jahren schon ein Mangel auf dem Arbeitsmarkt in Magdeburg und Umgebung, so der Magdeburger Agenturchef Matthias Kaschte zu einem anderen Trend: „Der Arbeitsmarkt ist trotz schwächelnder Konjunktur weiterhin von Fachkräftebedarfen der Unternehmen geprägt und bietet gut Qualifizierten aus diesem Grund weiterhin viele Chancen.“ Damit sich aber die Arbeitslosigkeit, besonders geringqualifizierter Menschen, nicht verfestige, setze die Agentur für Arbeit weiter auf Investition in individuelle Betreuung, Vermittlung und Qualifizierung, ergänzt er.

Zum einen informiert die Agentur online. Zum anderen gibt es Beratungsangebote vor Ort. Bis einschließlich heute ist so die Bewerbung für den Workshop „Bewerbung und Selbstmarketing - Workshop“ per -Mail an magdeburg.die-weiterbringer@arbeitsagentur.de möglich, der am 5. September von 15.30 bis 18.30 Uhr in der Hohepfortestraße 37 stattfindet.

Am 7. September gibt es von 10 bis 17 Uhr unter 0391/257.24.00 einen Telefonsprechtag, in dem zur Finanzierung von Weiterbildung beraten wird.