Wie sich Magdeburger Familienbäckerei Otto auch in Krisenzeiten behauptet

Magdeburg - Olaf Otto ist zufrieden: Die Teiglinge liegen in Reih und Glied auf dem Backblech. Jetzt werden sie in der Bäckerei am Stammsitz seines Unternehmens in der Halberstädter Straße 175 in Magdeburg einen ganzen Tag wohltemperiert ruhen. Dann werden sie – anders als industriell vorgefertigte Brötchen zum Aufbacken – als roher Teig in eine der zwölf Filialen geliefert und erst dort zu Brötchen gebacken. Eine Antwort auf Herausforderungen dieser Zeit, die sich traditionelle Bäcker jeden Tag stellen müssen.