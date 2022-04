Wie zwei Schulen in Magdeburg-Nord zusammenarbeiten wollen

Magdeburg - Bereits seit Februar 2022 lernen nun die Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Regine Hildebrandt“ und der Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ an einem Standort in Magdeburg. Zur offiziellen Eröffnung des sanierten Schulgebäudes an der Pablo-Neruda-Straße sowie des neu errichteten Anbaus präsentierten die Schüler am 5. April 2022 ein gemeinsames Programm.