Erneut ist in Magdeburg eine Frau ihrer Handtasche beraubt worden. Wieder war ein junger Radfahrer der Täter.

Magdeburg l In der Neustädter Straße in Magdeburg ist am Donnerstagnachmittag eine 68-Jährige von einem Radfahrer ihrer Handtasche beraubt worden. Es war nicht der erste Fall dieser Art in den vergangenen Tagen in der Straße bzw. in der nahen Umgebung.

Die Frau befand sich gegen 15.30 Uhr mit einer Bekannten vor einer Pflegeeinrichtung in der Neustädter Straße, als sich plötzlich eine unbekannte männliche Person von hinten mit einem Fahrrad näherte. Der unbekannte Täter entriss beim Vorbeifahren die Handtasche der Magdeburgerin. Trotz des Versuches die Handtasche weiter festzuhalten, konnte der Täter diese entreißen und anschließend auf seinem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchten, teilte die Polizei mit.

Smartphone weg

Neben knapp 200 Euro befanden sich in der Handtasche auch persönliche Dokumente sowie das Smartphone der Frau.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: scheinbares Alter zwischen 12 und 15 Jahre, etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer Jeanshose und schwarzer Jacke.

Taten ereignen sich am Nachmittag

Bereits am Sonntag ist eine 65-jährige Magdeburgerin in der Neustädter Straße ihrer Handtasche beraubt worden. Auch hier war der Täter augenscheinlich sehr jung, trug aber helle Haare. Die Tat ereignete sich gegen 15.15 Uhr.

Am Dienstag dann wurde einer Frau im Park der Festung Mark von einem Radfahrer die Handtasche entrissen. Uhrzeit: ca. 15.45 Uhr.

Polizei prüft Zusammenhang

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, werde derzeit geprüft, erklärte ein Polizeisprecher. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.