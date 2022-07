Wildblumenwiese entsteht ab Frühjahr als Kita-Projekt in Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt

Die Fläche befindet sich in einem verkehrsberuhigtem Bereich und ist fußläufig gut zu erreichen. Die Freiwilligenagentur Magdeburg stellt für das Projekt Insektenhotels zur Verfügung.

Mit der Wildblumenwiese soll Insekten eine Nahrungsquelle geboten werden, so das Ziel des Projektes in Neu-Olvenstedt.

Magdeburg - Das Projekt „Wildblumenwiese“, die von Kindergartenkindern im Stadtteil gestaltet wird, nimmt Formen an. Auf Initiative der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Nordwest/Neu-Olvenstedt und mit Unterstützung von Streetworkerin Sandra Tympel kam es nun zu einem Austausch mit den Kitas „Fliederhof II“ und „Käferwiese“, an dem sich auch der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) beteiligt hat. „An der Kreuzung Parkweg/Schwimmhalle/Regenbogenschule haben wir eine Wiese gefunden, die der Eigenbetrieb für das Anlegen einer Blühwiese vorbereiten wird“, so Rüdiger Jeziorski.