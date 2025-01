Vom 27. bis 31. Januar 2025 sind Winterferien in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg gibt es zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengetragen.

Magdeburg/vs. - Eine Woche Winterferien – und keine Urlaubsreise oder Ferienbetreuung in Sicht? Kein Problem, auch in Magdeburg lässt sich viel erleben. Die Landeshauptstadt bietet eine Reihe von spannenden Ausflugsmöglichkeiten für Familien.

Eislaufen in der Festung Mark

Wer Lust hat, auf Schlittschuhen übers Eis zu gleiten, findet in der Festung Mark eine 500 Quadratmeter große Eisbahn. Die historischen Gewölbe verwandeln sich zudem in ein Kinderparadies. Von Hüpfburgen über Kinderschminken bis hin zu vielen weiteren Attraktionen – hier ist für jedes Ferienkind etwas dabei. Der Wobau-Ferienspaß ist von Montag, 27. Januar, bis Freitag, 31. Januar, von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Kinder zahlen 5 Euro. Der Eintritt für Erwachsene und Kinder bis drei Jahre ist frei.

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun – und zwar noch bis zum 9. Februar. Samstags ist die Eisbahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar bis 22 Uhr. Foto: Peter Gercke

Führung durch die Magdeburger Altstadt

Mit Lampions die Stadt erkunden. Das ist bei der Lichterführung für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren möglich. Die Touristinformation Magdeburg bietet in den Winterferien dieses besonderes Highlight wieder an. Termin: Mittwoch, 29. Januar. Start- und Treffpunkt ist 17 Uhr am Dommuseum. Die einstündige Führung kostet 9 Euro, 7 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Lampions können mitgebracht oder beim Stadtführer erworben werden. Buchungen sind unter www.magdeburg-tourist.de möglich.

Vielfältiges Programm in der Stadtbibliothek

Den Auftakt ins Winterferien-Programm der Stadtbibliothek macht das Angebot „Tatort Bibliothek“ am Sonnabend, 25. Januar. Es werden mysteriöse Rätsel gelöst. Weiter geht es am Dienstag, 28. Januar, in der Stadtteilbibliothek im Einkaufszentrum Flora-Park. Dort wartet in den Winterferien am Dienstag sowie am Donnerstag jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ein Bastelangebot auf Kinder.

Am Dienstag zeigt die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 um 16 Uhr das Bilderbuchkino. Diesmal wird die Geschichte „Schlaf gut, kleine Fledermaus Wegda“ von Nanna Neßhöver gelesen.

In der Winterferienwoche können Kinder am Mittwoch, 29. Januar, um 15.30 Uhr an der Haltestelle Pechauer Platz sowie am 30. Januar, um 14.30 Uhr am Standplatz in der Johannes-R.-Becher-Straße einem Bilderbuchkino nach Wahl lauschen.

Am Mittwoch, 29. Januar, um 16 Uhr heißt es in der Zentralbibliothek „Die Roboter sind los“. Unterschiedlich programmierbare Roboter wie Ozobot, Dash, Beebot und Co. können nach Herzenslust ausprobiert und programmiert werden. Interessierte können zusätzlich einen kleinen Bürstenroboter bauen und dekorieren, hierfür fallen Materialkosten in Höhe von 4 Euro an.

Natürlich ist auch die Trickfilm-Werkstatt am Donnerstag, 30. Januar Bestandteil des Winterferienangebotes der Stadtbibliothek. In der Trickfilm-Werkstatt entstehen ab 16 Uhr mit Lego-Steinen bewegte Geschichten.

Freier Eintritt im Elbauenpark

In den Winterferien lockt der Elbauenpark zur Damwildfütterung. Förster Uwe Frömert serviert am Sonnabend, 25. Januar, sowie am Freitag, 31. Januar, jeweils um 10.30 Uhr im Damwildgehege ein Drei-Gänge-Menü für die Tiere. Der Eintritt ist frei.

In den Winterferien lockt der Magdeburger Elbauenpark auch in diesem Jahr zur beliebten Damwildfütterung. Für alle Neugierigen bietet sich mit der Damwildfütterung eine hervorragende Gelegenheit, die sonst eher scheuen Zeitgenossen einmal aus nächster Nähe zu beobachten. Foto: Andreas Lander

Modellbahnfreunde zeigen ihre Mini-Bahnen

Die Cracauer Modellbahnfreunde veranstalten in Kooperation mit dem Trägerverein H2O vom 31. Januar bis 2. Februar ihre Modellbahn-Jahresausstellung. Die Ausstellung im Wasserturm Alt-Salbke 111e ist kommenden Freitag von 13 bis 17 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Am Fuße des wohl bedeutendsten Wahrzeichen in Magdeburg Südost, den Pumpenhäusern vom Wasserturm Alt-Salbke, veranstalten die Cracauer Modellbahnfreunde vom 31. Januar bis 2. Februar 2025 ihre Modellbahn-Jahresausstellung. Foto: Cracauer Modellbahnfreunde

Technikmuseum lädt zum Rundgang ein

Am Dienstag, 28. Januar, um 14 Uhr und am Freitag, 31. Januar, um 10.30 Uhr findet jeweils im Technikmuseum eine Familienführung statt. Die Höhepunkte der Ausstellung werden in einem etwa einstündigen Rundgang gezeigt. Auch die Maschinen werden in Betrieb genommen und vorgeführt. So kann man beispielsweise eine Dampfmaschine von 1862 in Bewegung sehen.

Am Donnerstag, 30. Januar, erklären Experten von 14 bis 16 Uhr, wie man früher gedruckt hat. Sie zeigen auch, wie man Buchstaben gesetzt hat und lassen Besucher selbst ausprobieren.

Neben den Ferienprogrammen gibt es im Technikmuseum die Möglichkeit „auf eigene Faust“ an einer Schatzsuche teilzunehmen oder das Museum mit dem Programm „Einfach Museum“ spielerisch zu erkunden. Der Eintritt ins Museum ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei, Erwachsene zahlen 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 hat dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mitmach-Aktion in der Druckerei-Werkstatt des Technikmuseums in Magdeburg: Ein ehrenamtlicher Experte zeigt Besuchern, wie man früher gedruckt hat. Foto: Uli Lücke

Zoo Magdeburg: Blick hinter die Kulissen

Einen Blick in die „Wohnstuben“ der Tiger und Schneeleoparden gibt es am Sonntag, 2. Februar, von 11 bis 16 Uhr im Magdeburger Zoo. Bei Lagerfeuer und musikalischer Umrahmung locken kulinarische Spezialitäten, Glühwein und Stockbrot. Es gibt abwechslungsreiche Mitmachaktionen sowie einen Mal- und Bastelstand. Kinder bis zu zwölf Jahren haben im Zoo freien Eintritt, Erwachsene zahlen 17,50 Euro. Der Zoo ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.