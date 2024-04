Große Firmen saugen den Arbeitsmarkt leer. Was bedeutet die Intel-Ansiedlung in Magdeburg vor diesem Hintergrund? Gefährdet sie alteingesessene Unternehmen?

Wird Intel in Magdeburg bei Arbeitsvermittlung besser als andere behandelt?

Intel bereitet in Magdeburg den Bau einer Megafabrik mit mehreren Werken zur Produktion von Computerchips vor.

Magdeburg - Tausende neue Arbeitsplätze entstehen mit der Neuansiedlung von Intel in Magdeburg. Für die Volksstimme informierte der Magdeburger Chef der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord jüngst über die erwarteten neuen Stellenzahlen. Die zu besetzen wird nicht einfach. Und in vielen Unternehmen herrscht die Sorge, dass der Großinvestor in der Arbeitsvermittlung besser behandelt wird.