Wird noch mehr Land für das neue Magdeburger Industriegebiet Eulenberg nötig?

Es ist noch nicht gebaut, da wird schon über eine Vergrößerung diskutiert. Mit dem Industriegebiet „Eulenberg“ strebt Magdeburg ein Areal in überdimensionaler Größe an.

Ähnlich wie von Tesla in Brandenburg soll nahe des Magdeburger Stadtteils Ottersleben eine sogenannte Megafactory entstehen. Die Verwaltung arbeitet am Vorentwurf für das angetrebte Industriegebiet "Eulenberg", das 360 Hektar umfasst.

Magdeburg - Es sind nur wenige Sätze, die der Beigeordnete Jörg Rehbaum am Mittwochabend dazu verliert, dass „es gut sein kann, dass Unternehmen, die sich am Eulenberg ansiedeln, Zulieferer benötigen, die in der Nähe produzieren“. Detlev Haase und Klaus Kagelmann aus Ottersleben werden während der Sitzung des Bürgervereins „Bürger für Ottersleben“ (BfO), zu der die Beigeordneten Rehbaum sowie Sandra Yvonne Stieger eingeladen sind, deutlicher: Sie berichten, dass längst Verhandlungen laufen würden, wonach die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt weitere Flächen im Umfeld des im Bebauungsplan benannten Gebiets erwerben will. „Da wird gerade sehr viel Geld geboten, um das hinzubekommen“, so Kargelmann, der dem Vorhaben wie viele andere der Anwesenden unter anderem aus ökologischen Gründen kritisch gegenübersteht.