Magdeburg - Die Öhmi AG hat bereits eine große Entwicklung hinter sich. 1990 hat Peter Transfeld das Unternehmen von der Treuhand übernommen und es durch schwierige Zeiten zu einer Marke in Mitteldeutschland entwickelt. 2013 hat er sein Werk an seinen Sohn Carsten Transfeld übergeben. Dieser hat die Öhmi mittlerweile bundesweit aufgestellt. Um dies zu erreichen, standen die Themen Digitalisierung und Transformation gleich zu Beginn seiner Arbeit im Mittelpunkt.

Dr. Carsten Transfeld (Vortsna ÖHMI AG) zum Thema Transformation. (Video: Pro M Magdeburg)

Geschäftsfelder entwickelt

„2013 waren wir gut etabliert in der Region und vor Ort. Ca. 80 Prozent unserer Umsätze haben wir hier in der Region realisiert. Heute sind es über 80 Prozent außerhalb der Region in der gesamten Bundesrepublik“, erklärt Carsten Transfeld die neue Entwicklung.

Sein Ansatz bei der Übernahme des Unternehmens war: „Die Weiterentwicklung von einem analogen hin zu einem digitalen und fluiden Unternehmen.“ Um dies zu erreichen, mussten neue Wege gegangen und Geld investiert werden. Doch „dieser Schritt hat dazu geführt, dass wir unsere Geschäftsfelder weiterentwickelt haben“. Diese Weiterentwicklung vom „Anbieter einer weitestgehend austauschbaren Dienstleistung“ hin zu einem „Partner für bestimmte Fragestellungen“ war nur möglich durch die starke Digitalisierung und Neuausrichtung des Unternehmens, ist er sich sicher.

Heute steht ÖHMI für Dienstleistungen in den Bereichen Qualität, Sicherheit, Umwelt und Gesundheitsschutz aus einer Hand. In diesem Zusammenhang kontrollieren sie nicht nur Abwässer und Keimbelastungen im Trinkwasser oder Lebensmitteln, sondern bieten „ein ganzes Bündel an Dienstleistungen zu Qualitäts- und Sicherheitsthemen – von Zertifizierungen über IT-Sicherheit bis zum Facility Management“.

Schritt halten

„Als Unternehmen muss man mit der Entwicklung Schritt halten und sich auch Nischen erschließen.“ Dies ist Transfelds Philosophie und so war ÖHMI unter anderem eines der ersten privaten Labore in Deutschland, das sich dem Thema THC und CBD-Analytik widmete, und ist nun nach der Liberalisierung des Cannabismarkts sehr gut aufgestellt.

Neue Formen

In den nächsten 10 Jahren will ÖHMI das Leistungsportfolio daher noch stärker erweitern – auch mit neuen Formen der Zusammenarbeit und mit neuen Partnern an neuen Standorten. Carsten Transfeld ist aber nicht nur Vorstandsvorsitzender der ÖHMI AG, sondern auch Vizepräsident der IHK Magdeburg. In dieser Funktion hat er die gesamte Stadtentwicklung im Blick. Als gebürtiger Magdeburger war er 15 Jahre in Bayreuth, Berlin und den USA unterwegs.

Region etwas zurückgeben

Damals, nach dem Abitur, wollte er unbedingt weg aus der Region, um den Horizont zu erweitern, aber vor gut 10 Jahren hat es ihn dann zurückgezogen: „Ich habe mich immer als Magdeburger verstanden und wollte der Region was zurückgeben.“

Für die Zukunft der Stadt und seines Unternehmens ist er sich sicher: „Wenn wir offen für Neues bleiben und stark genug sind, um Transformation zuzulassen, ohne unsere Traditionen zu vergessen, wird es eine gute Entwicklung nehmen.“