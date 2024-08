Magdeburg - Gunnar Giese und Heiko Paelecke sind Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt. Beide Institutionen sind gerade für den Mittelstand in Magdeburg und der Region von besonderer Bedeutung. Gegründet wurden sie 1990 in Anlehnung an bestehende Einrichtungen in den alten Bundesländern. Dort entstanden Bürgschaftsbanken und Beteiligungsgesellschaften bereits in den 1950er Jahren als Instrument zur Unterstützung des Mittelstandes.

Heiko Paelecke und Gunnar Giese (Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH) zum Thema Transformation. (Video: Pro M Magdeburg)

Konzept übernommen

„Der Mittelstand ist das Herzstück der deutschen Wirtschaft“, sagt Heiko Paelecke. „Mit Hilfe der Bürgschaftsbanken und Beteiligungsgesellschaften konnte dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Innovationsfähigkeit in den alten Bundesländern sehr erfolgreich unterstützt werden. Damit waren sie Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Krieg. Dieses Konzept wurde nach der Wende in den neuen Bundesländern erfolgreich übernommen.“ Auch hier arbeiten beide Einrichtungen mit Unterstützung des Landes und des Bundes, der privaten Wirtschaft und Bankwirtschaft sowie der Verbände der Wirtschaft und betreiben so nachhaltige Mittelstandsförderung.

Aber wie funktioniert das konkret? „Gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben oft Probleme bei der Kreditvergabe. Hier springt die Bürgschaftsbank ein und übernimmt die Sicherheiten für die finanzierende Bank“, erläutert Gunnar Giese.

Hohe Fallzahlen

Mögliche Ausfälle würden durch eigene Mittel oder anteilig durch Bund und Land getragen.“Hierbei arbeiten sie zwar mit Bund und Land zusammen, sind ansonsten aber unabhängig, was ein wesentlicher Unterschied zur Investitionsbank ist.

Zu DDR-Zeiten war Magdeburg geprägt von wenigen Großunternehmen. Nach dem Zusammenbruch des Schwermaschinenbaus mussten neue, mittelständische Strukturen entwickelt werden. Um diesen Wandel zu bewerkstelligen, waren Institutionen wie die Bürgschaftsbank und die Beteiligungsgesellschaft notwendig. Paelecke erinnert sich: „Damals haben beide Institutionen mit sehr hohen Fallzahlen agiert, um den Umbruch aufzufangen und beim Neuaufbau zu unterstützen. Das waren große Herausforderungen und auch Risiken. Die Transformation hat aber gut funktioniert und wir sind heute ein positives Beispiel für einen funktionierenden Mittelstand.“

Vermittlerfunktion

Damals gab es eine große Nachfrage nach Unterstützung zum Neuaufbau von Unternehmen, heute hat sich die Situation verändert, erklärt Giese: „Die Generation, die gleich nach der Wende gegründet hat, geht langsam in Rente und sucht nun Nachfolger. Dies ist ein neuer Umbruch und Transformationsprozess in Ostdeutschland.“

Die Schwierigkeit besteht darin, dass die meisten Unternehmen sich jetzt zum ersten Mal in der Unternehmensnachfolge befinden. Auch hier sieht sich die Bürgschaftsbank als „Vermittler zwischen Hausbanken und Kunden“ im Sinne einer zukunftsfähigen Unternehmensentwicklung. Eine starke mittelständische Wirtschaft funktioniert aber nur in einem florierenden gesamtstädtischen Rahmen, da sind sich beide sicher.

Struktur stärken

Für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes wünschen sie sich, dass Magdeburg seine mittelständische Unternehmensstruktur stärkt und die Chancen der Intel-Ansiedlung nutzt. Hierfür ist auch eine neue Gründungskultur notwendig, die wieder mehr junge Menschen mit Magdeburg verbindet und neue Visionen für die Stadt entwickelt.