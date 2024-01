Was plant die kommunale Wobau für Magdeburg? Unter anderem geht es ums „Stadt Prag“, ums Logenhaus und um die Sanierung von Wohnhäusern.

Wo die Wobau 2024 in Magdeburg investieren möchte

Magdeburg - In der Reihe „Das ist 2024“ kommen Vertreter von Institutionen und Einrichtungen in Magdeburg schriftlich zu Wort. Heute: Peter Lackner. Er ist Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg, dem kommunalen Wohnungsunternehmen der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt.

Das Geschäftsjahr 2023 war ein bewegtes Jahr. Die hohen Energiepreise, die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt sowie die steigenden Lohnkosten stellten die Wohnungswirtschaft vor sehr großen Herausforderung. Mit dem Bau unser energieautarken Reihenhäusern im Marderweg haben wir den ersten Schritt zur Energiewende gemacht. Trotz der bestehenden Lieferkettenprobleme konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden.

In der Curiestraße 56 haben wir durch die Zusammenlegung von Wohnungen familienfreundliche Vier-Raum-Wohnungen geschaffen. In der Walther-Rathenau-Straße 40 und Beethovenstraße 9-11 haben wir 99 möblierte WG-Zimmer für Auszubildende und Studierende hergestellt. Darüber hinaus haben wir auf den Heinz-Krügel-Platz ein modernes Sportleistungszentrum gebaut und an die Stadt vermietet.

Neubau und Sanierung sind geplant

Das nehmen wir uns für 2024 vor: Mit der Sanierung des Hermelinweges werden wir energetische Verbesserung am Altbaubestand durchführen. Im Jahr 2024 wollen wir nachhaltig in die Sanierung und Modernisierung unseres Wohnungsbestandes investieren.

In der Astonstraße werden wir die energetische Modernisierung der Fassenden fortsetzen. Wir wollen das alte Logenhaus in der Weitling Straße fassadenseitig denkmalgerecht sanieren. Die denkmalgerechte Sanierung der Beimssiedlung wird auch im Jahr 2024 fortgeführt.

Im gewerblichen Bereich wollen wir das Stadt Prag erfolgreich vermieten. Des Weiteren planen wir einen Neubau am Breiten Weg 118 gegenüber dem Katharinenturm.

So steht es in Magdeburg um die Wohnungswirtschaft

So schätzen wir die Lage 2024 ein: Die Lage für die Wohnungswirtschaft ist aufgrund der Energiepreisentwicklung, der Zinsentwicklung und der Baupreisentwicklung schwierig. Die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg ist gut aufgestellt und wird weiterhin ihren Mietern ein sicheres Zuhause bieten.

Wir suchen dringend: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Experten sowie Fachingenieure auf dem Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung und im Energie-Management.

Wunsch nach weisen Entscheidungen

Das wünschen wir uns von der Stadtpolitik 2024: Von der Stadtpolitik, wünschen wir uns einen fairen Wahlkampf und weise Entscheidung im Umgang mit der Wohnungswirtschaft.

Das wünschen wir unserem Magdeburg in diesem Jahr: Natürlich wünschen wir uns für unsere Mitbürger, dass es ein friedliches Jahr 2024 wird.