Parkende Fahrzeuge störten den Verkehrsfluss in der Ernst-Reuter-Allee in der Magdeburger City. Auf Anfrage eines Stadtrats hat die Stadtverwaltung nun reagiert.

Wo es in Magdeburg ein neues Halteverbot gibt

Magdeburg - Auf ein Problem für den Verkehrsfluss entlang der Ernst-Reuter-Allee hat CDU-Stadtrat Bernd Heynemann aufmerksam gemacht. Im Bereich zwischen Breiter Weg und Otto-von-Guericke-Straße hätten in westlicher Fahrtrichtung (gen City-Tunnel) immer wieder Autos am Straßenrand auf dem rechten Fahrstreifen geparkt.

Das führe dazu, „dass die Fahrzeuge die Spur wechseln müssen, was regelmäßig zu Konfliktsituationen führt“, erklärte Heynemann in einer Ratsanfrage an die Stadtverwaltung.

Davon ausgehend wollte er wissen, ob die Stadt im besagten Bereich ein absolutes Halteverbot verhängen könne, um dort einen fließenden Verkehr zu gewährleisten.

Prüfung durch die Stadt

Die Antwort fällt positiv aus. Tatsächlich kann nun bereits Vollzug vermeldet werden. Allerdings nicht ganz so, wie gefordert. „Nach Prüfung des Sachverhalts hat die Stadtverwaltung ein eingeschränktes Haltverbot (Verkehrszeichen 286) angeordnet, wie vor der Sanierung des ,Blauen Bocks’“, formuliert Jörg Rehbaum, Beigeordneter für Umwelt und Stadtentwicklung, in einer Stellungnahme zur Anfrage.

Die entsprechende Anordnung sei in der 48. Kalenderwoche (27. November bis 3. Dezember) erstellt und das Aufstellen des Verkehrszeichens 286 veranlasst worden.

Wer dieser Tage an der Ernst-Reuter-Alle/Ecke Breiter Weg unterwegs ist, kann die entsprechende Beschilderung am Straßenrand sehen.

Bei einem eingeschränkten Halteverbot darf maximal drei Minuten gestoppt werden.