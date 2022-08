Wo es in Magdeburg und in der Region Stellen gibt und wer sie sucht

Magdeburg - Zur vornehmlichen Aufgabe der Agentur für Arbeit gehört es, die passenden Deckel zu den passenden Töpfen zu finden: Seit mehreren Jahren sinkt die Arbeitslosigkeit in der Region nach Rekordwerten in den 2000er Jahren wieder spürbar. Mehr noch: In vielen Bereichen können Stellen nicht besetzt werden. Doch auch das gehört zur Wahrheit dazu: Oft sind gerade in diesen Bereichen auch viele Menschen arbeitslos. Hier ein Blick auf die Zahlen einiger besonders wichtiger Berufsgruppen für den Monat Juli.