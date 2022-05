Wo es viele freie Stellen in Magdeburg und Umgebung gibt

Unterschiedlich fällt die Entwicklung der Zahlen zu freien Stellen im Raum Magdeburg aus. In einigen Branchen hat man besonders gute Chancen, einen Job zu finden

Der Arbeitsmarkt hat sich positiv entwickelt. In einigen Bereichen sind besonders viele Stellen frei.

Magdeburg - In Magdeburg und Umgebung hat sich der Arbeitsmarkt im vergangenen Monat fast überall positiv entwickelt: In den meisten Geschäftsstellen waren weniger Arbeitslose gemeldet als im September, und in allen gab es weniger arbeitslose als ein Jahr zuvor. Etwas durchwachsener sieht die Situation hingegen bei der Zahl der freien Arbeitsstellen aus, wie der folgende Überblick zeigt.