Wo Familien in Magdeburg im Notfall eine Unterkunft finden

Magdeburg. - Das verheerende Feuer in dem Plattenbau in der Hugenottenstraße hat über Nacht mehrere Menschen obdachlos gemacht. In solchen Fällen gibt es in der Stadt Notunterkünfte. Auch in der Brandnacht in Neue Neustadt boten Einsatzkräfte betroffenen Mietern eine Notunterbringung an.