Magdeburg - Entspannen auf Paletten? Was wie ein Widerspruch klingt, ist in einer Magdeburger Einrichtung nun möglich.

Nach viel Arbeit ist alles paletti

Schrauben schleifen, streichen – im Familienhaus ist wieder alles paletti. Teilnehmern des Projektes „Lichtblick“ war aufgefallen, dass die Sitzgruppen im Außenbereich des Familienhauses doch deutlich in die Jahre gekommen waren.

Das Projekt ist ein freiwilliges Angebot und dient der beruflichen Wiedereingliederung. Das BBI-Bildungs- und Beratungsinstitut führt es seit April 2023 durch. Einige Teilnehmer besuchten das Elternfrühstück im Familienhaus. Und da sie ohnehin den Wunsch geäußert hatten, auch einmal ein größeres Vorhaben umzusetzen, wurde kurzerhand der Bau neuer Möbel für das Familienhaus beschlossen. Stabil, nachhaltig und günstig sollten sie sein. Klar, dass sich in diesem Fall selbst gebaute Palettenmöbel empfehlen. Nicht zuletzt auch, weil das Familienhaus um Geschäftsführer Thorsten Giefers bereits gute Erfahrungen mit derartigen Sitzgelegenheiten gemacht hat.

Nach ein paar Wochen des Bauens, Schleifens und Lackierens, kann seit Dienstag nun auf zwei neuen Paletten-Sitzecken wieder entspannt werden. So zum Beispiel beim Familiennachmittag an diesem Mittwoch, 10. Juli 2024, ab 15.30 Uhr, beim Elternfrühstück am Donnerstag, 11. Juli 2024, ab 9 Uhr oder beim Frühstück für „Neurentner“ (Ü60) am Freitag, 12. Juli 2024, ab 9.30 Uhr.