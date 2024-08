Wo in Magdeburg ein Skatepark und ein neuer Spielplatz gebaut werden sollen

Magdeburg. - In vielerlei Hinsicht scheint Magdeburgs Südosten in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt worden zu sein. Das offenbart nicht allein der Blick auf den desolaten Zustand der Hauptstraße.

Auch das Jugend- und Freizeitangebot ist mehr als dürftig. Jugendclubs gibt es nicht. Und auch attraktive Spiel- und Freizeitplätze lassen sich an einer Hand abzählen.

Einzig das Gröninger Bad hält seit Jahren die Fahne für die Jugend oben. Kreative, musische und filmische Projekte bieten dem Nachwuchs eine sinnvolle Freizeitgestaltung an.

Nun könnte das Angebot um einen Skatepark erweitert werden. In einer Übersicht der Stadt über die geplanten Fördermittelanträge taucht für das kommende Jahr der Neubau einer Anlage auf. Konkret sollen 331.670 Euro eingeworben werden. Der Bau der Anlage ist mit rund 497.500 Euro veranschlagt worden und soll 2025/2026 an der Gröninger Straße umgesetzt werden.

Mehrere Standorte wurden geprüft

Etwas, das die Jugend im Süden der Stadt sich schon lange wünschte. Als Standort hatten sie bei einem Vorsprechen eine Fläche am Salbker See 1 auf Höhe des Schleppdaches vorgeschlagen. Da dieser Bereich jedoch als Überschwemmungsgebiet gilt, war den Jugendlichen eine Absage erteilt worden.

Auch die Idee, an der Straße Alt Fermersleben/Schanzenweg eine Anlage zu errichten, fiel durch. Die Fläche am Gröninger Bad hingegen, scheint bei der Stadt auf Gegenliebe gestoßen zu sein. 165.835 Euro müsste die Stadt beisteuern, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Auch ein Spielplatz soll entstehen

Und mehr noch plant die Stadt für den Nachwuchs im Süden: Auch der Neubau eines Spielplatzes an der Gröninger Straße ist avisiert. Für 498.630 Euro soll dieser ebenfalls an der Gröninger Straße entstehen; 332.420 Euro hofft die Stadt hierfür, aus Städtebaufördermitteln zu erhalten.