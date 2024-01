Immer wieder verirren sich Autofahrer in Magdeburg in die Gleise der MVB und sorgen für Verspätungen. Eine Übersicht, wo die meisten Fahrzeuge vom Weg abkamen.

Wo in Magdeburg häufig Autos im Gleisbett der Straßenbahnen landen

Stau auf Straße und Schiene: Mitte Dezember 2023 landete dieser Pkw am Bahnhof Buckau in Magdeburg im Gleisbett der MVB und musste vom Abschleppdienst herausgehoben werden.

Magdeburg - Das neue Jahr 2024 hat gerade erst begonnen und schon landete das erste Auto in diesem Jahr im Gleisbett der Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Am Dienstag (2. Januar 2024) kam ein Autofahrer in der Wiener Straße unter den Tangentenbrücken „vom rechten Pfad“ ab und fuhr sich im Gleisbett fest. Straßenbahnen mussten umgeleitet werden, es kam zu Verspätungen.