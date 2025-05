Analoge Fotografie im Trend Wo Nostalgie Alltag ist: Bei Foto Voigt in Magdeburg kann man noch Filme entwickeln lassen

In Magdeburg ist „Foto Voigt“ eine der letzten Anlaufstellen für Fotografen, die es analog mögen. Matthias Voigt entwickelt nach wie vor im eigenen Labor Filme. Wer seine Kunden sind ,was für sie den Reiz der analogen Fotografie ausmacht und was das Entwickeln kostet.