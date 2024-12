Im Süden von Magdeburg ist an diesem dritten Adventswochenende einiges los. Schon am Freitag (13. Dezember) startet der Ottersleber Weihnachtsmarkt. Am Sonnabend (14. Dezember) wird dann auch in Buckau gefeiert. Was Besucher erwartet.

Magdeburg - An diesem dritten Adventswochenende ist viel los im Süden von Magdeburg. Bereits am Freitag, 13. Dezember, beginnt der Ottersleber Weihnachtsmarkt.

Die Traditionsveranstaltung, die wieder vom Heimatverein Ottersleben ausgerichtet wird, steigt auf dem Eichplatz. Zur Eröffnung um 17 Uhr spielen die Stern-Quartett-Bläser.

Zudem wird der Weihnachtsmann erwartet. Für die jungen Besucher gibt es Fahrgeschäfte und andere Kreativangebote. Wer möchte, kann auch auf einem Esel reiten.

An Marktständen finden sich weihnachtliche Artikel oder Honig. Für das leibliche Wohl der Gäste wird ebenfalls gesorgt – unter anderem mit der originalen Ottersleber Grillwurst „Schlope“.

Am Freitag geht der Weihnachtsmarkt bis 23.30 Uhr und wird dann am Sonnabend ab 11 Uhr fortgesetzt. Auf dem Programm steht dann unter anderem ein Auftritt der Kinder des Ottersleber Lebenskreises (14 Uhr) sowie des Salutra-Chors (15.15 Uhr).

Zwei Stunden später schaut der Weihnachtsmann ein weiteres Mal zur Bescherung am Eichplatz vorbei und um 18.30 Uhr wird der „Ottersleber Glühweinkönig 2024“ ermittelt.

Wegen der Festveranstaltung können die Buslinien 53, 54 und N4 den Eichplatz bis Sonntagnachmittag um 15 Uhr nicht anfahren. Alle anderen Haltestellen in Ottersleben werden aber regulär bedient, heißt es von den MVB.

Das Buckauer Weihnachtsspektakel

Gefeiert wird am Sonnabend, 14. Dezember, auch in Buckau. Im Engpass (Schönebecker Straße 15 bis 35) findet das Weihnachtsspektakel statt. Los geht es um 14 Uhr.

Dieser Kunst- und Kulturweihnachtsmarkt wird alljährlich vom Verein Buckauer Kunst- und Kultur- Dilettanten organisiert und will neben Weihnachtszauber den lokalen Künstlern und Geschäftsleuten eine Bühne bieten.

So öffnen an diesem Tag die Galerie und Läden im Engpass ihre Türen. In den Buden und an den Ständen werde viel Kreatives zu entdecken sein, heißt es in einer Ankündigung. Darunter Seife und Siebdruck, Kalender, Kalligrafie und Keramik, Mode, Schmuck und Skulpturen. Die Veranstalter legen Wert auf Regionalität.

Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik und Theater. Den Auftakt macht um 14 Uhr die Musikgruppe aus dem Hort der Grundschule vor der Kirche St. Gertrauden.

Eben dort präsentieren um 15 und 17 Uhr die „Buckauer Kiezbühne“ das Theaterstück „Als der Weihnachtsmann Bauchschmerzen hatte“. Des Weiteren erklingt um 16.15 Uhr Street- und Folk-Musik von Karsten Fein, bekannt als „Under Bridges“.

Fester Bestandteil des Weihnachtsspektakels ist auch in diesem Jahr wieder der musikalische Umzug von Weihnachtsmann samt Elfen und Engeln. Dieser wird um 15.30 und 17.30 Uhr durch den Engpass laufen und dabei Süßigkeiten an Klein und Groß verteilen.

Konzerte in St. Gertrauden

Um 16 Uhr ist in St. Gertrauden bei freiem Eintritt ein Adventskonzert zu erleben. Dargeboten werden unter der Leitung von Jihoon Song und Sora Yu Auszüge aus dem Messiah-Oratorium von Georg Friedrich Händel.

Als Solisten sind Dasom Lee-Rasanen, Katharina Glowacka, Susana Boccato, Saemchan Lee und Olli Rasanen zu hören. Zudem wird der Gemeinde- und Kinderchor Südost singen.

Um 18.30 Uhr erleuchten die Flammenkünstler von „Malabarista“ den Engpass, dazu wird der Saxofonist Rainer Schulz aufspielen.

Den Abschluss der Festveranstaltung bildet ein Konzert des Gospelchors „Go(o)d Voices“ in St. Gertrauden (Eintritt hier 10 Euro).

Brauhaus-Feier und Karaoke

Zur Ergänzung: Nach dem Ende des Buckauer Weihnachtsspektakels gegen 20 Uhr wird im Engpass noch weiter gefeiert. Das Brauhaus „Brewckau“ zelebriert sein 7-jähriges Bestehen. Ab 20.30 Uhr spielen dort die „Fabelhaften Buckau Boys“ auf.

„Feliz NaviDatsch!“ heißt es außerdem am Sonnabend und Sonntag von 16 bis 22 Uhr in der Kunstkantine, Karl-Schmidt-Straße 46. Am Sonnabend wird bei dem örtlichen Weihnachtsmarkt mit 17 Ausstellern überdies zum gemeinsamem Karaoke-Singen geladen.