Der US-Chip-Riese Intel kommt für einen neue Halbleiter-Produktion nach Magdeburg - und mit ihm großer Bedarf an Wohnungen, Kitas und Einkaufsmärkten.

Der Weltkonzern Intel investiert in Magdeburg ab 2023 rund 17 Milliarden Euro in neue Halbleiterwerke. Mit neuem Personal entsteht auch Wohnungsbedarf.

Magdeburg - Die bevorstehende Intel-Ansiedlung nimmt nun auch auf dem Wohnungsmarkt erste konkrete Formen an. Die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft MWG stellt in Absprache mit dem Chip-Riesen den Intel-Mitarbeitern passgenaue Wohnungen zur Verfügung. Gespräche laufen. So sollen die Wohnungen ausgestattet werden.