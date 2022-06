Wohnen in Magdeburg: Das ist Stadtfelds neuester Neubau

In Magdeburg-Stadtfeld werden derzeit an einem neu errichteten Wohnhaus die Gerüste abgebaut. Wohnungen verschiedener Größen können dort demnächst bezogen werden.

In Magdeburg-Stadtfeld entsteht ein neues Wohnhaus.

Magdeburg - An der Ecke Große Diesdorfer Straße/Gerhart-Hauptmann-Straße zeigt sich in diesen Tagen Stadtfelds neuestes Wohnhaus erstmals hüllenlos. Am sogenannten Wilhelm-Eck werden derzeit nach und nach die Gerüste abgebaut.