Wohnen in Magdeburg: Neuer Anlauf für Entwicklung der Fahlberg-List-Brache

Die 52 Hektar große Industriebrache von Fahlberg-List in Magdeburg soll entwickelt werden. Auf dem Areal ist eine Mischnutzung von Wohnen und Gewerbe avisiert. Ein B-Plan soll jetzt auf den Weg gebracht werden. Probleme bereitet die Sanierung der Altlasten.

Blick auf die Industriebrache an der Elbe in Magdeburg-Salbke. Ein neuer B-Plan soll das Gebiet für Wohnen und Gewerbe erschließen.

Magdeburg - Es ist eine der markantesten Industriebrachen in Magdeburg: Das ehemalige Werksgelände der Chemiefabrik Fahlberg-List im Stadtteil Salbke. Das Werk, das als weltweit erstes den Süßstoff Saccharin produziert hat und in dem später auch Pflanzenschutzmittel hergestellt wurden, gehörte einst zu den wichtigsten DDR-Betrieben in seiner Branche.