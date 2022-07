Immobilien: Hier könnten bald neue Hochhäuser in Magdeburg entstehen

Einige Projekte sind in der Landeshauptstadt schon in der Vorbereitung. Die Stadt nennt nun weitere interessante Bereiche für den Bau von Hochhäusern.

Der Askanische Platz in Magdeburg ist eine der Stellen, an der laut Konzept weitere Hochhäuser gebaut werden könnten.

Magdeburg - Über lange Zeit hat sich in Magdeburg in Sachen Hochhausbau wenig getan. Doch vor wenigen Jahren setzte eine wahrer Boom ein, weitere Projekte sind in der Vorbereitung.