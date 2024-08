Magdeburg - Für den Bau der neuen Rettungswache am Klinikum Magdeburg, der schon seit den 1990er Jahren in Planung ist, wurde ein neuer Vorentwurf veröffentlicht. Neben einem Zeit- und Kostenplan sowie der Außengestaltung und Raumaufteilung befindet sich in dem Entwurf ein neues Element. Dort soll eine Wohngruppe ihren Platz finden. Untergebracht werden sollen dort junge Menschen, „deren Anbindung an gängige Erziehungshilfen der Kinder- und Jugendhilfe bislang gescheitert“ sei.

