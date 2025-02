Um Platz für ein neues Wohngebiet mit 182 Wohnungen zu schaffen, wurden in Magdeburg direkt neben einer Polizeiwache Bäume gefällt.

182 neue Wohnungen in Magdeburg: Hier wurden Bäume für Bauprojekt gefällt

Wo einst Bäume standen, soll direkt neben der Polizeiwache in Magdeburg ein Wohngebiet mit dem Namen „Libellenhof“ entstehen.

Magdeburg. - Für das neue Wohngebiet in der Hans-Grade-Straße in Magdeburg mit 182 Wohnungen wird Platz geschaffen: Neben der Polizeiwache wurden in den vergangenen Wochen Bäume gefällt und Sträucher entfernt.

Neue Wohnungen in Magdeburg: Bäume für Wohngebiet gefällt

Das Areal erstreckt sich über 13.290 Quadratmeter – aufgeteilt in zwei Grundstücke mit rund 4.800 und 8.500 Quadratmetern. Vorgesehen sind vor allem Zwei- bis Drei-Raum-Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von 58 Quadratmetern. Ergänzt wird das Quartier durch 250 Fahrradstellplätze und Parkmöglichkeiten innerhalb der Anlage.

Der Name „Libellenhof“ ist eine Hommage an den Flugpionier Hans Grade, der 1909 mit seinem selbst entwickelten und gebauten Flugzeug „Libelle“ den „Lanz-Preis der Lüfte“ gewann.