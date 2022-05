Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Magdeburger Plattenbau: „Raus hier! Raus hier! Es brennt“

In der neunten Etage eines Hochhauses war in der Nacht zum 7. November 2021 eine Wohnung in Brand geraten. Kurz vor Mitternacht mussten 62 Personen evakuiert werden. Viele Bewohner hatten bereits geschlafen und kaum Gelegenheit sich warm anzuziehen.