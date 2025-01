In einem Einkaufszentrum in Magdeburg laufen derzeit Umbauarbeiten. Schon bald soll eine neue Filiale von Woolworth dort eröffnen. Außerdem entsteht ein neues Café.

Woolworth und neues Café eröffnen in Magdeburger Einkaufszentrum

In Magdeburg wird demnächst eine neue Woolworth-Filiale eröffnen.

Magdeburg - Seit einigen Tagen herrscht nicht nur in den Läden des Einkaufszentrums in Magdeburg geschäftige Betriebsamkeit. Vor einer bereits länger verwaisten Ladenzeile stehen große Container und Bauarbeiter sind aktiv.

Sie schaffen Durchbrüche zwischen den kleineren Einheiten. Ein Blumenladen ist bereits auf eine andere Fläche gezogen. „Wegen Umbau“, wie ein Zettel hinweist. Mittlerweile ist auch klar, warum dort gearbeitet wird. Denn mit Woolworth kündigt sich eine bekannte Warenhauskette für das Einkaufszentrum am Hanns-Eisler-Platz im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg an. Erste Plakate hängen bereits in den Schaufenstern.

Woolworth-Neueröffnung in Magdeburg-Kannenstieg im April 2023

Auf Volksstimme-Nachfrage bestätigt eine Sprecherin des Einzelhandelsunternehmens, dass eine Filiale entstehen wird. Bislang gibt es bereits Märkte im City Carré, im Nordabschnitt des Breiten Wegs und an der Lübecker Straße.

„Die Übernahme der Ladenfläche ist voraussichtlich im Februar 2025 geplant“, erklärt sie weiter. Ein genaueres Datum gebe es noch nicht, ebenfalls noch keinen konkreten Termin für den Verkaufsstart. „Wir gehen derzeit davon aus, dass der Laden im Lauf des Aprils 2025 seine Neueröffnung feiern kann“, teilt die Woolworth-Sprecherin mit.

Stendaler Landbäckerei erweitert Filliale im Kannenstieg-Benter Magdeburg

Und das bleibt nicht die einzige Neuerung im zuletzt in die Jahre gekommenen Kannenstieg-Center. Denn auch die seit längerer Zeit leerstehende Fläche des früheren Fleischers soll wieder genutzt werden. Die Stendaler Landbäckerei wird ihre bestehende Filiale dahin erweitern, wie Geschäftsführerin Anja Bosse im Volksstimme-Gespräch erklärt.

Bereits seit 2009 werden dort Brot und Brötchen verkauft. Es gibt auch eine Sitzecke für eine Tasse Kaffee, die sei aber viel zu klein, weil die Nachfrage im Kannenstieg viel größer ist, wie sie sagt. Im Stadtteil gibt es keine weitere Möglichkeit für einen Café-Besuch.

Bäckerei sucht Mitarbeiter für Café in Magdeburg

Das soll sich mit dem Umbau nun ändern. Die Vorbereitungen laufen, voraussichtlich ab März 2025 wird der Verkaufsraum dann für einige Wochen geschlossen sein. Für diese Zeit soll es vor dem Center einen Verkaufsstand geben.

Ende April, Anfang Mai 2025 soll dann der vergrößerte Bäcker mit angeschlossenem Café öffnen können. „Dann auch am Sonntagnachmittag“, kündigt Anja Bosse an. Personell werde man von derzeit vier Festangestellten auf fünf bis sechs Verkäuferinnen aufstocken, „wenn wir denn Personal finden“.

Das Kannenstieg-Center wurde 1999 eröffnet und zuletzt 2018 an einen luxemburgischen Fonds verkauft.